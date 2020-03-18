Прокуратура: гендиректор фирмы, задолжавший сотрудникам зарплату, пойдет под суд

Прокуратура: гендиректор фирмы, задолжавший сотрудникам зарплату, пойдет под суд
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Долги по зарплате

Прокурором Центрального района Калининграда утверждено обвинительное заключение в отношении генерального директора ООО «Фиш Продактс» по факту невыплаты заработной платы. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что гендиректор коммерческой организации, занимающейся производством рыбных консервов на заводе, за февраль, март и апрель 2017 года перестал выплачивать заработную плату трудившимся на заводе 8 работникам, формально выплачивая незначительные суммы ниже минимального размера оплаты труда. Общая задолженность перед 8 работниками составила более 130 тысяч рублей и до настоящего времени не погашена.

Уголовное дело направлено прокурором мировому судье для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (6)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter