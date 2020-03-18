Прокуратура: гендиректор фирмы, задолжавший сотрудникам зарплату, пойдет под суд

Прокурором Центрального района Калининграда утверждено обвинительное заключение в отношении генерального директора ООО «Фиш Продактс» по факту невыплаты заработной платы. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Следствием установлено, что гендиректор коммерческой организации, занимающейся производством рыбных консервов на заводе, за февраль, март и апрель 2017 года перестал выплачивать заработную плату трудившимся на заводе 8 работникам, формально выплачивая незначительные суммы ниже минимального размера оплаты труда. Общая задолженность перед 8 работниками составила более 130 тысяч рублей и до настоящего времени не погашена.
Уголовное дело направлено прокурором мировому судье для рассмотрения по существу.
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