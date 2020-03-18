Мэрия опубликовала концепции Дня города-2020, присланные на конкурс

Конкурсная комиссия оценит пакеты документов, поступившие на конкурс «Лучшая концепция организации и проведения дня города Калининграда в 2020 году». Об этом сообщает пресс-служба Администрации Калининграда.

На конкурс прислали три концепции. Участниками стали: общественный деятель Максим Кузнецов, индивидуальный предприниматель Виктор Огиенко и МАУК «Калининградская централизованная библиотечная система».

Концепция Максима Кузнецова «В будущее через века» делает основной акцент на наибольшую степень удобства передвижения жителей и гостей Калининграда между тематическими площадками без использования личного автомобиля. Выбрано шесть площадок для проведения праздника, в том числе Остров Октябрьский и Остров Канта. На одной из них будет организована инсталляция средневекового города в натуральных декорациях. Кроме того, в концепции предусмотрена площадка «Спортивный Калининград», аниматоры для детей, различные квесты и конкурсы, а также возможное проведение детского конкурса искусств.

ИП Огиенко В.Д. представил концепцию «Помним прошлое, верим в настоящее, создаём будущее». В ней предложены арт-инсталляции с изображением архивных фотографий, установка селфи-парка с интерактивными фотозонами, автопробег с участием «автомобиля из будущего Tesla», средневековое Рыцарское шоу, музыкальное оформление улиц.

Калининградская ЦБС предложила в День города организовать проведение масштабного книжного фестиваля «Читающий Калининград». Концепцией предусмотрено приглашение не менее пяти именитых авторов ведущих издательств, встреча с писателями-участниками штурма города-крепости Кенигсберг, арт-выставки, книговорот, презентации фильмов и книг.

Праздник в 2020 году планируется провести с 3 по 5 июля. Напомним, мэрия объявила конкурс на лучшую концепцию Дня города 30 декабря 2020 года. Заявки принимались до 7 февраля.