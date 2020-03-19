ТАСС: под Калининградом развернут станцию, способную засечь запуск крылатых ракет

ТАСС: под Калининградом развернут станцию, способную засечь запуск крылатых ракет
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области намерены развернуть радиолокационную станцию (РЛС) «Контейнер», способную засечь массированный взлет авиации, запуск крылатых ракет или гиперзвуковых аппаратов за 3 тыс. км. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По данным издания, станция будет способна мониторить воздушную обстановку над всей Европой. Сейчас под «Контейнер» рассматриваются несколько площадок, «радар планируется поставить в ближайшее перспективе».

РОС «Контейнер» уже заступили в поселке Ковылкино в Мордовии в декабре 2019 года года. Станция под Калининградом «дополнит заступившую на дежурство в Мордовии и сможет монитороить всю Европу, включая территорию Великобритании».

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