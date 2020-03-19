Удручающий пейзаж: в Пионерском вырубили часть парка ради дороги к порту (фото)

Удручающий пейзаж: в Пионерском вырубили часть парка ради дороги к порту (фото)
Фото / Антон Гендриксон
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В Пионерском ради строительства магистрали к порту вырубили часть парка в границах улиц Рабочей и Портовой. Это следует из сообщения депутата Антона Гендриксона, опубликованного 18 марта в Facebook.

Как уточнил депутат окружного совета, на к настоящему моменту вырублено 450 посадок, включая кустарники, самосев и крупные деревья. На их месте должно появиться разворотное кольцо.

«Пейзаж, конечно, удручающий: лично меня, происходящее, мягко говоря, не радует, — написал Гендриктосон. — Пока могу лишь констатировать, что вырубка идет в соответствии с проектом и выданным администрацией порубочным билетом. Радиус вырубки около ста метров и на сегодняшний день рабочие АО „ВАД“ уже дошли до границ пятна застройки (в сторону Оврага рубить больше не должны)».

По мнению депутата, оценивать все плюсы и минусы «стройки века» пока рано, но нужно принять «срочные меры», чтобы сберечь остальные 22 гектара парка «Овраг». «Поэтому мы вместе с активными пионерчанами начали работу по закреплению за территорией Оврага статуса Городского леса, что сделает невозможным любое капитальное строительство в этом уникальном ландшафтном парке», — заключил Гендриксон. 

 

Напомним, в середине декабря 2019 года компания «ВАД» выиграла контракт на строительство второй очереди дорогу к порту в Пионерском, строительство которого пока «заморожено».

Всего ради строительства дороги к международному терминалу в Пионерском намерены вырубить1371 дерево. На компенсационные высадки власти области обещали выделить 17 млн руб. 

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