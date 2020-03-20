Госинспекция труда: в 2019 году социальной напряжённости в регионе замечено не было

В 2019 году в Калининградской области не наблюдалось социальной напряжённости. Об этом заявил глава региональной госинспекции труда Дмитрий Свирида в эфире радио «Business FM Калининград».

«В 2019 году в гострудинспекцию поступило 1003 обращения. В 2018 году, для примера, — 1021. То есть мы видим, что разница небольшая, количество обращений немножко уменьшилось. В целом ситуация остаётся такой же, как и в 2018 году, то есть каких-то социальных взрывов, социальной напряжённости замечено не было», — сказал Свирида.

Он отметил, что нарушения трудового законодательства «не выходят за рамки». «Если количество обращений у нас не меняется в большую сторону, значит, работники работают на предприятиях, в целом получают зарплату», — добавил глава региональной госинспекции труда.