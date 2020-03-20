Калининградец получил 12,5 лет тюрьмы за убийство и покушение на убийство

За убийство знакомого и покушение на убийство калининградец приговорен к 12,5 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда.

Судом установлено, что в ночь на 27 февраля 2019 в квартире по ул. Комсомольской в г. Калининграде осужденный в ходе конфликта во время распития спиртных напитков нанес своим знакомым многочисленные удары руками, ногами, деревянной табуреткой и ножкой от нее в различные части тела. От полученных телесных повреждений один из потерпевших скончался спустя неделю в больнице, другой благодаря своевременно оказанной медицинской помощи остался жив.

В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину и пояснил, что не помнит точно, сколько ударов нанес потерпевшим, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения, утверждал, что убивать никого не хотел.

Исследовав все материалы дела, суд признал вину подсудимого полностью доказанной и квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 105 УК РФ как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку; по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ как покушение на убийство двух лиц, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти двум лицам, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

При назначении наказании суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, состояние его здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, признание вины в ходе предварительного расследования и частичное признание вины в судебном заседании, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим, состояние здоровья, совершение преступления впервые. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Приговором Центрального районного суда мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.