Прокуратура потребовала сохранить историческую водонапорную башню в Корнево

Прокуратура потребовала сохранить историческую водонапорную башню в Корнево
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Прокуратура потребовала от властей Багратионовского округа сохранить водонапорную башню в Корнево начала XX века. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в областной прокуратуре.

Во время осмотра объекта специалисты установили, что входная дверь в башню взломана и внутрь могут проникнуть люди. Однако такое пребывание представляет угрозу жизни и здоровью.

«Кроме того, отсутствие надлежащих мер по сохранности объекта культурного наследия может явиться причиной его уничтожения и разрушения, что недопустимо», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура направила иск в суд с требованием обязать администрацию Багратионовского округа сохранить водонапорную башню. Дело находится на рассмотрении.

Историческое строение расположено в Корнево на улице Школьной. Башня входит в перечень объектов культурного наследия местного значения.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter