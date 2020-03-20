Прокуратура потребовала сохранить историческую водонапорную башню в Корнево

Прокуратура потребовала от властей Багратионовского округа сохранить водонапорную башню в Корнево начала XX века. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в областной прокуратуре.



Во время осмотра объекта специалисты установили, что входная дверь в башню взломана и внутрь могут проникнуть люди. Однако такое пребывание представляет угрозу жизни и здоровью.

«Кроме того, отсутствие надлежащих мер по сохранности объекта культурного наследия может явиться причиной его уничтожения и разрушения, что недопустимо», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура направила иск в суд с требованием обязать администрацию Багратионовского округа сохранить водонапорную башню. Дело находится на рассмотрении.

Историческое строение расположено в Корнево на улице Школьной. Башня входит в перечень объектов культурного наследия местного значения.