Сваи вместо парковки: в Калининграде нашли нарушения при строительстве синагоги

Областное министерство контроля нашло проектные нарушения при проверке итогов строительства Синагоги в Калининграде. Об этом свидетельствует информация, размещенная в электронной картотеке областного арбитражного суда.

Согласно решению суда от 20 марта, в конце 2019 года чиновники проводили на объекте соответствующую проверку. Она показала, что вокруг здания отсутствует зона шириной 6 метров для возможности проезда пожарных машин. Власти также нашли котлован со сваями на месте, где, по проекту, должна была быть парковка. В самом здании не оказалось, в том числе трех запланированных лифтов, проема в железобетонной стене и внутренних двупольных дверей. В отдельных местах на поверхности фасада не оказалось отделочного слоя из тонкослойной штукатурки.

Строительством синагоги занималась некоммерческая организация «Фонд строительства Синагоги в г. Калининграде». В конце января 2020 года выяснилось, что застройщик не исполнил предписания в полном объеме. Минконтроля обратилось в суд с требованием взыскать с организации штраф в размере 50 тыс. руб. Суд решил удовлетворить иск.

Синагогу в Калининграде на ул. Октябрьской открыли в ноябре 2018 года.