В Калининграде завели дело на сотрудника ЧОПа за избиение посетителя алкомаркета

В областном центре полицейские возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего сотрудника частного охранного предприятия. Мужчину подозревают в превышении полномочий. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Инцидент произошёл в конце февраля. По сведениям полиции, во время смены охранник получил сообщение от диспетчера о срабатывании тревожной кнопки в алкомаркете на улице Фрунзе.

Прибыв на место на служебном автомобиле, мужчина вывел на улицу посетителя торговой точки и нанёс ему несколько ударов по голове и телу. Повреждения квалифицировали как лёгкий вред здоровью.

Сотруднику ЧОПа грозит до двух лет колонии. «В настоящее время расследование уголовного дела продолжается», — отметили в полиции.