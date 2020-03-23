Власти отмечают неожиданный наплыв льготников, желающих получить карту «Волна Балтики»

В администрации Калининграда отмечают резко выросшие очереди за получением льготной карты «Волна Балтики». Об этом мэрия сообщает в соцсетях.



По ее данным, несмотря на коронавирус и связанные с ним ограничения, очереди на муниципальном Центре организации движения и пассажирских перевозок выросли примерно втрое. «Традиционно с 20 по 25 числа каждого месяца наблюдается наплыв желающих оформить проездной. Но тут, то ли информация о том, что „Калининград-ГорТранс“ „обкатывает“ стационарные валидаторы сработала своего рода „триггером“, то ли всеобщая „коронавирусная“ атмосфера располагает к возникновению ажиотажа на ровном месте, но факт остаётся фактом», — отмечают горвласти.

В мэрии советуют прийти за картой с 1 по 15 числа, когда нет очередей, «тем более, что бумажные проездные никто не отменял, и если не успели получить карту, можно купить их». Из 27,9 тыс.льготных карт осталось выдать около 13 тыс.