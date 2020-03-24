В Калининграде на ряде улиц отключают свет и воду из-за ремонтных работ (список)

В Калининграде на ряде улиц отключают свет и воду из-за ремонтных работ (список)
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

На время проведения ремонтных работ на водопроводе и электрических сетях во вторник, 24 марта, в Центральном и Ленинградском районах города планируются отключения света и холодной воды. Об этом сообщает администрация Калининграда.

Ремонт на водопроводах и, как следствие, отключение водоснабжения пройдет по следующим адресам: с 10.00 до 12.00 по ул. Бородинская, 2-14а, 5-13; с 10.00 до 14.00 на ул. Ю. Гагарина, 55 (школа № 2) и в доме 226 по ул. Красной.

Без электричества во вторник останутся потребители по адресам:

С 9.00 до 13.00 — ул. Марш. Баграмяна, 2, 6-12; ул. Красноярской, 2-4; наб. Петра Великого, 1; пр-кт Московский, 50.

С 13.30 до 18.00 — ул. Ген. Буткова, 1, 18, 19, 21; наб. Петра Великого, 7.

С 9.00 до 12.00 — ул. Баумана, 1-17, 2-8; ул. Немировича-Данченко, 2-22, 19; пер. Немировича-Данченко, 1-11, 2-8; ул. Тбилисская, 1-3; ул. Суворова, 129.

С 9.00 до 16.00 — ул. Косм. Леонова, 34-38а, 40-46, 33-37, 49-53а; ул. Лейт. Яналова, 4, 6, 10, 12, 22-24, 26-28, 30-32; ул. К. Маркса, 3-11, 10, 16, 18; ул. Фестивальная аллея, 8,8/2.

В это же время на перекрестке ул. К. Маркса — ул. Кирова — ул. Косм. Леонова будет отключен светофор.

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».

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