В «Союзмультфильме» сообщили о запуске онлайн-показа авторских мультфильмов

В «Союзмультфильме» сообщили о запуске онлайн-показа авторских мультфильмов
Виталий Невар / Новый Калининград
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В «Союзмультфильме» анонсировали показ более 60 картин победителей международных фестивалей в рамках онлайн-марафона авторского короткометражного кино. Об этом во вторник, 24 марта, пишет «РИА новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии.

«Киностудия „Союзмультфильм“ запустила на онлайн ресурсе Vimeo фестиваль „Союзмульткарантин“, который представит зрителям марафон авторского короткометражного кино. В программе фестиваля несколько премьерных показов победителей российских и международных фестивалей», — привели слова из сообщения в издании.

Также в пресс-службе добавили, что авторские картины будут рассчитаны на разные возрастные группы — соответствующие разъяснения следует искать в аннотациях. У зрителей появится возможность посмотреть такие фильмы, как «Три сестры», «Белоснежье», «Урок плавания», «Кокоша», «Доброе сердце» и многие другие.

«Авторские короткометражные мультфильмы — двигатель основных процессов в анимационном искусстве, традиционно наши картины широко представлены в программах международных фестивалей и регулярно завоевывают призы. При этом, у широкого зрителя зачастую нет возможности оценить эти замечательные фильмы, и формат онлайн-марафона — лучший способ это сделать», — рассказал директор киностудии Борис Машковцев и добавил, что каждый день сервис будет добавлять по одному фильму.


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