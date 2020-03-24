На променаде в Зеленоградске установили подъемный кран для спасателей (фото)

На променаде в Зеленоградске установили подъемный кран для спасателей (фото)
Фото администрации Зеленоградского ГО
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В Зеленоградске на городском променаде завершен монтаж подъемного крана, предназначенного для плавсредств спасателей. Об этом местная администрация сообщает на своем сайте.

Грузоподъемность крана — 500 кг, он приобретен администрацией. Ранее МЧС России по Калининградской области обращалось к в администрацию по поводу обеспечения спуска средств спасения на воде.

Ранее местные власти за 850 тысяч рублей приобрели гидроцикл с тележкой для обеспечения безопасности на воде. За прошлогодний купальный сезон при помощи гидроцикла было спасено 9 человек, которых уносило на надувных матрацах в море.

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