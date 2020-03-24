В Славске приступили к установке новых часов на башне реконструируемой кирхи (фото) ﻿﻿

В Славске приступили к установке часов на башне местной кирхи. Об этом сообщает в своем фейсбуке глава местной администрации Эдуард Кондратов.



«Начали установку новых часов на башне Славской кирхи. Долгие годы старинные часы не показывали ход времени. Мы решили восстановить несправедливость», — отметил Кондратов. Администрация округа выделила из местного бюджета деньги на изготовление четырёх циферблатов с современным механизмом. Для этого обратились к известному калининградскому часовщику Александру Кучеренко. «По его словам, механизмом можно будет управлять, настраивать периодичность боя. На установку часов уйдет несколько дней. А мы продолжаем реконструкцию здания», — добавил глава администрации Славска.