В Славске приступили к установке новых часов на башне реконструируемой кирхи (фото) ﻿﻿

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В Славске приступили к установке часов на башне местной кирхи. Об этом сообщает в своем фейсбуке глава местной администрации Эдуард Кондратов.

«Начали установку новых часов на башне Славской кирхи. Долгие годы старинные часы не показывали ход времени. Мы решили восстановить несправедливость», — отметил Кондратов. Администрация округа выделила из местного бюджета деньги на изготовление четырёх циферблатов с современным механизмом. Для этого обратились к известному калининградскому часовщику Александру Кучеренко. «По его словам, механизмом можно будет управлять, настраивать периодичность боя. На установку часов уйдет несколько дней. А мы продолжаем реконструкцию здания», — добавил глава администрации Славска.

Реконструкция славской кирхи началась почти год назад.

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