Аналитики назвали Калининград городом с высоким потенциалом для роста цен на жильё

Аналитики Союза инженеров-сметчиков назвали Калининград городом с «недооценённым» жильём, который обладает высоким потенциалом для роста цен на недвижимость. Мнение экспертов приводит «Коммерсантъ».



По их словам, стимулировать рост цен может развитие инфраструктуры и городской среды. Как отметила глава центра городской экономики КБ «Стрелка» Елена Короткова, на повышение стоимости недвижимости также влияет улучшение транспортных связей.

Гендиректор «КБК проект» Василий Костин указал, что положительный эффект может иметь реализация федеральных и региональных программ по развитию современной городской среды за счёт того, что регионы станут более привлекательными для туристов. Среди наиболее перспективных он называет Калининград, «Золотое кольцо» России (Сергиев Посад, Кострома, Иваново и другие), курорты Краснодарского края, а также Йошкар-Олу, Смоленск, Владивосток и Волгоград.

По сведениям Союза инженеров-сметчиков, в целом по России разница между средней ценой строительства жилья и продажей сократилась за последние полгода с 4,3 тысячи до 4 тысяч рублей за квадратный метр. При этом в трети регионов девелоперы продают квартиры ниже себестоимости.