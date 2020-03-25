Калининградская семья за свой счёт высадила 12 каштанов на ул. Гаражной

Калининградская семья высадила в парковой зоне на улице Гаражной 12 каштанов Бриоти. Жители города купили саженцы-крупномеры возрастом 10-12 лет за свои деньги, решив «сделать необычный подарок себе и городу». Об этом сообщается на странице администрации Калининграда в соцсети Facebook.



Горожане обратились в отдел озеленения, где им посоветовали подходящее место для высадки. «Семья самостоятельно выкопала лунки, чтобы закрепить молодые растения заготовили колышки. Обещают ухаживать за деревцами по мере необходимости», — рассказали в администрации.

Как отметили в пресс-службе, по территории, которую выбрали для высадки каштанов, не проходит никаких коммуникаций. «А значит, что и риск их сноса в случае какой-нибудь коммунальной аварии равен нулю», — говорится в сообщении.