В Калининграде военные строят новый корпус госпиталя на ул. Герцена

В Калининграде военные строят новый корпус госпиталя на ул. Герцена
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде на территории военно-морского госпиталя имени Саулькина начали строительство нового корпуса. Об этом «Новому Калининграду» рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО Роман Мартов.

«[Строят] инфраструктурный корпус госпиталя», — сообщил он о новом военном объекте и добавил, что это «плановое строительство».

Отметим, по словам очевидцев, строительство началось недавно, а работы ведут «днем и ночью». Местные жители считают, что возведение объекта может быть связано с COVID-19. Глава пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков, отвечая на вопрос, может ли быть связано строительство с распространением коронавируса, сообщил: «Нет такой истории».

Согласно открытым данным, в марте 2020 года Правительство РФ поручило Минобороны построить в разных регионах 16 инфекционных центров на базе модульных быстровозводимых конструкций для лечения военнослужащих. На это из резервного фонда выделил 8,8 миллиардов рублей.


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