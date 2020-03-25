Глава янтарного комбината: на 2020 год законтрактован почти весь объём добычи сырца

Глава янтарного комбината: на 2020 год законтрактован почти весь объём добычи сырца
Виталий Невар / Новый Калининград
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Непростая обстановка в мире, вызванная пандемией коронавируса, не сказалась на работе Калининградского янтарного комбината. Об этом заявил гендиректор предприятия Михаил Зацепин.

«Несмотря на коронавирус, уже законтрактован объём янтаря-сырца, практически равный плановому объёму на 2020 год. Такого в истории Янтарного комбината ещё не было, чтобы мы договорились о продаже годового объёма до начала сезона добычи. Более того, одна из компаний готова заключить контракт на покупку 300 тонн янтаря в 2021 году», — приводит слова Зацепина пресс-служба предприятия.

Согласно утверждённому плану, в 2020 году объём добычи Янтарного комбината должен составить 400 тонн сырья. Как отметили в пресс-службе, у предприятия есть договорённости о продаже как с российскими, так и с иностранными компаниями. «Могу заверить, что на аукционы, предназначенные для местных переработчиков, янтаря у нас точно хватит», — подчеркнул Михаил Зацепин.

В 2020 году Калининградский янтарный комбинат решил увеличить количество аукционов, которые проводятся в целях поддержки янтарной отрасли России, до четырёх для каждой группы переработчиков — компаний, микробизнеса и художников. В общей сложности предприятие проведёт 12 аукционов на право заключения договоров купли-продажи сырца.

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