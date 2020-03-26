Правительство области закупило на 59 млн руб. автобусов для перевозки детей

Правительство Калининградской области купило 21 автобус для перевозки детей в девяти муниципалитетах. Проект постановления об их передаче опубликован на сайте кабмина региона.
Согласно документу, речь идет об отечественных автобусах КАВЗ, ГАЗ и ПАЗ, выпущенных в 2019 году. Больше всех автобусов достается Гурьевскому району — 9. По 1-3 направляют в Багратионовск, Зеленоградск, Краснознаменск, Неман, Полесск, Светлогорск, Славск и Черняховск.
Общая стоимость всех транспортных средств составляет более 59 млн руб.
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