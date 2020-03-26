Житель Польши забрал на свой участок советский памятник, чтобы спасти его от сноса

Житель Польши забрал на свой участок советский памятник, чтобы спасти его от сноса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Житель деревни Млыниско в Лодзинском воеводстве Марек Халупка перенёс на свой участок памятник советским солдатам, чтобы спасти его от сноса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Памятник «Уничтожившим гитлеризм», состоящий из двух фигур солдат высотой несколько метров, стоял в парке города Велюнь. В соответствии с польским законом о «декоммунизации» его должны были снести.

«Я не мог допустить, что памятник разрушат, поэтому решил оформить его в собственность», — приводит информагентство комментарий жителя Польши.

Он нанял специальную бригаду рабочих, которая перенесла памятник на личный участок нового владельца в деревне Млыниско. Рядом с монументом установили табличку с надписью «Спаси от забвения».

Летом 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Изменения предполагают, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчётам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснётся около 230 памятников Красной армии.

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