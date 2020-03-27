В Южном парке хотели бы вернуть «отрезанную» под строительства цирка территорию

В Южном парке хотели бы вернуть «отрезанную» под строительства цирка территорию
Виталий Невар / Новый Калининград
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Территория, ранее относившаяся к Южному парку и выделенная для строительства цирка, находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщил накануне на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству глава дирекции ландшафтных парков Калининграда Андрей Варфоломеев.

«Есть не территория парка, которая была вырезана — это под строительство цирка. Сейчас данная территория заброшена, в неудовлетворительном состоянии. Тоже требует какого-то завершения: либо передачи ее в территорию парка, либо ее окончательного приведения в нормативное состояние», — заявил Варфоломеев. 

Депутатов заинтересовало состояние центральной дорожки Южного парка в свете того, что к концу года в нем обещают открыть бассейн. «Открывать такой спортивный комплекс и не подготовиться к этому — с нашей точки зрения неправильно», — отметил председатель горсовета Андрей Кропоткин. Глава дирекции пояснил, что замена асфальта на центральной аллее будет стоит около 20-25 млн рублей. Ему поручили подготовить предложения.


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