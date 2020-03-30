В регионе задержали браконьеров, выловивших 700 экземпляров рыбы ценных пород

В регионе задержали браконьеров, выловивших 700 экземпляров рыбы ценных пород
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

В Калининградской области возбуждено уголовное дело против браконьеров, которые нанесли ущерб региону на 12 тысяч рублей. Они выловили около 700 экземпляров рыбы ценных пород с помощью незаконного орудия, сообщила «Новому Калининграду» пресс-секретарь Западного ЛУ МВД России на транспорте Екатерина Ковалева.

Незаконный вылов был остановлен в акватории Куршского залива Калининградской области. Задержаны два 35-летних жителя Зеленоградска. Рыбу они вылавливали при помощи запрещенного орудия — лесковой сети. От их действий погибло порядка семисот экземпляров рыбы ценных пород: плотвы, ерша, окуня и корюшки.

Возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter