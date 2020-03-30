В регионе задержали браконьеров, выловивших 700 экземпляров рыбы ценных пород

В Калининградской области возбуждено уголовное дело против браконьеров, которые нанесли ущерб региону на 12 тысяч рублей. Они выловили около 700 экземпляров рыбы ценных пород с помощью незаконного орудия, сообщила «Новому Калининграду» пресс-секретарь Западного ЛУ МВД России на транспорте Екатерина Ковалева.
Незаконный вылов был остановлен в акватории Куршского залива Калининградской области. Задержаны два 35-летних жителя Зеленоградска. Рыбу они вылавливали при помощи запрещенного орудия — лесковой сети. От их действий погибло порядка семисот экземпляров рыбы ценных пород: плотвы, ерша, окуня и корюшки.
Возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.
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