«Сегодня — нет»: пока встать на учет в службу занятости для получения пособия нельзя

Сегодня встать на учет в службу занятости для оформления пособия по безработице нельзя. С 1 апреля должно начаться обновление «интерактивного портала», и только потом появится возможность через госуслуги подать заявление. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в региональной службе занятости.



«Нам выданы листки об организации дистанционной работы в период чрезвычайных обстоятельств, и написано, что обновление начинается с 1.04. Как оно все там пройдет обновление, видно будет, и по ходу будем действовать дальше. Сегодня — нет», — отметили в службе занятости.

Пока власти занимаются отладкой системы удаленной подачи заявлений, в службе занятости рекомендуют перепроверить свою справку с последнего места работы о средней зарплате, которая необходима для расчета пособия по безработице. Как отмечают в службе, практика показывает, что 80% подаваемых справок неправильно оформлены и заявителям приходится их переделывать.

Также в службе занятости отмечают, что не каждый человек сможет получить пособие на уровне МРОТ (12,3 тыс. руб.). Это максимальный размер. Минимальный так и остался на уровне 1,5 тыс. руб. Максимальный размер пособия смогут получить те, у кого официальная зарплата на прежнем месте работы была не менее 16,4 тыс. руб.