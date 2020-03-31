В России намерены перевести регистрацию рождений и смертей в дистанционный режим

Минюст РФ переводит оформление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционный формат. Об этом сообщает во вторник, 31 марта, РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Предполагается, что дистанционная регистрация будет проводиться с помощью электронных сервисов «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека». «Эти сервисы позволят организовать предоставление государственных услуг, связанных с указанными жизненными ситуациями, без личного посещения заявителями органов, предоставляющих услуги», — пояснили в министерстве.
Минюст внес в правительство РФ соответствующий законопроект.
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