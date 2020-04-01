УФСБ заподозрило сотрудника Росреестра в превышении должностных полномочий

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Сотрудника областного управления Росреестра подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном УФСБ.

Правоохранители установили, что мужчина регистрировал права юрлиц без уплаты госпошлины. В результате ущерб от его действий составил 800 тысяч рублей.

«Следственным отделом УФСБ России по Калининградской области в отношении государственного гражданского служащего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий», — отметили в ведомстве.

Сейчас сотрудники управления ФСБ устанавливают все обстоятельства, связанные с нарушениями при регистрации юрлиц. Правоохранители также выясняют причины и условия, которые способствовали противоправной деятельности представителя Росреестра.

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