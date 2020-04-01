В Светлогорске частной фирме передают соццентр для создания нового детского лагеря

Правительство области заключает с частной компанией соглашение о создании на месте государственного социального центра в Светлогорске нового детского оздоровительного лагеря. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Антоном Алихановым, опубликовано 1 апреля на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, концессионное соглашение в течение 30 дней должно быть подписано с ООО «БалтОрганика». Земельный участок и несколько зданий на Калининградском проспекте, 79, передаются фирме в аренду до октября 2037 года. Сама компания обязуется создать проект нового оздоровительного лагеря и возвести его, в том числе, проведя реконструкцию существующих объектов. Лагерь должен принимать 190-200 детей в смену.

Власти рассчитывают, что концессионер будет платить 15% от прибыли, которую он будет получать за счет использования лагеря. При этом после того, как его введут в эксплуатацию, правительство обязуется выплатить компании компенсацию расходов в размере 200 млн руб.

По адресу Калининградском проспекте, 79, в Светлогорске находится государственное автономное учреждение области «Социально-оздоровительный центр». Сейчас работа филиала остановлена.

В июле 2019 года стало известно, что областные власти рассматривают возможность заключения концессионного соглашения с калининградской компанией «БалтОрганика» о размещении детского лагеря в прибрежной зоне Светлогорска.

Владельцем «БалтОрганики» является Владимир Белоус — директор компании «Новобалт Терминал». Акманов является партнером бывшего главы Общественной палаты Калининградской области Гария Чмыхова в черняховском предприятии «Черняховская газовая компания».