«Махровый педант»: зоопарк опубликовал видео кормления трубкозуба

Калининградский зоопарк опубликовал видео кормления трубкозуба по имени Терренс. «„Предприятие непрерывного цикла“ так теперь именуется зоопарк в официальных бумагах. А попробуй-ка прервись, если трубкозуб Терренс, например, махровый педант: все в его жизни должно происходить строго по часам, особенно еда) Еда должна приходить ровно в 15:00, потому что раньше Терренс занят сном, и позже Терренс занят сном тоже)», — сказано в сообщении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».



Терренс питается кашей на основе собачьего корма, фруктами, овощами, овсянкой, рисом, а на закуску ест мучного червя.

Сейчас зоопарк закрыт для посетителей из-за эпидемии коронавируса. Помочь учреждению можно на его сайте.