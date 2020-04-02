В России впервые за 23 года внесли изменения в Красную книгу

В России впервые за 23 года изменен список животных, включенных в Красную книгу. В него внесены 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих. Предыдущая версия Красной книги РФ датирована 1997 годом, при этом обновление списков должно проводиться раз в десять лет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минприроды РФ.

Как уточняет информагентство, среди 14 млекопитающих, впервые попавших в Красную книгу РФ, - плотоядная косатка, сайгак, черношапочный сурок, крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько популяций северного оленя, кодарский подвид снежного барана и другие.

В числе добавленных в список птиц оказались чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, касатка, очковая гага, сибирская гага, камчатский тетеревятник, большой подорлик, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь, исландский песочник, малый веретенник и другие.