Ветеранам ВОВ в Калининградской области власти намерены выплатить по 50 тыс. рублей

Ветеранам ВОВ в Калининградской области власти намерены выплатить по 50 тыс. рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининградской области выплачивают ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны по 50 тысяч рублей в честь 75-летия Победы. Соответствующее постановление за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации в пятницу, 3 апреля.

В документе указано, что все выплаты должны быть произведены в течение апреля за исключением тех случаев, когда в Центре социальной поддержки населения нет сведений, подтверждающих льготный статус. Тогда выплата устанавливается, если все необходимые документы поданы до 31 августа.

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