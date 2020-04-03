Ветеранам ВОВ в Калининградской области власти намерены выплатить по 50 тыс. рублей

Власти Калининградской области выплачивают ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны по 50 тысяч рублей в честь 75-летия Победы. Соответствующее постановление за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации в пятницу, 3 апреля.



В документе указано, что все выплаты должны быть произведены в течение апреля за исключением тех случаев, когда в Центре социальной поддержки населения нет сведений, подтверждающих льготный статус. Тогда выплата устанавливается, если все необходимые документы поданы до 31 августа.