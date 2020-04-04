Инженеры Балтфлота с начала года обезвредили более 1 тыс. боеприпасов времён ВОВ

Специалисты Балтийского флота с начала 2020 года обезвредили на специальных полигонах более 1 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в Калининградской области, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.



«С начала года специалистами Балтийского флота отработано и реализовано свыше 100 заявок на вывоз боеприпасов времен войны, обнаруженных на территории Калининградской области. За первый квартал 2020 года флотские инженеры обезвредили более 1000 боеприпасов. В основном это артиллерийские снаряды калибром от 30 до 380-мм. Довольно часто военнослужащие обезвреживают минометные мины, ручные осколочные гранаты, фаустпатроны и другие смертельно опасные находки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Большинство из этих взрывоопасных предметов были найдены при проведении строительных работ. «Обезвреживание взрывоопасных предметов в районах Калининградской области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводится группами разминирования флота практически ежедневно», — отмечается в сообщении.