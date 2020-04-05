В Полесске и прилегающих поселках планируют временно отключить электричество

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В Полесске и прилегающих поселках планируют временно отключить электричество

В Полесском районе из-за реконструкции подстанции планируют временно прекратить электроснабжение жителей. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе «Янтарьэнерго».

В компании предупредили, что в понедельник, 6 апреля с 8:00 до 17:00 планируется ограничение электроснабжения потребителей Полесска и поселков: Загородный, Всходы, Дружное, Зеленое, Ивановка, Фурмановка, Потаповка, Речки, Шолохово, Саранское, Н.Деревня, Саранск, Марксово, Междулесье, Изобильное, Красный Бор, Григорьевка, Ломоносовка, Ильичевка, Заповедное, Петино, Ельниково, Февральское, Сосновка, Богатово, Березовка, Стройный, Кутузовка, Красное, Разино, Головкино, Матросово, Тарасовка, Ильинка, Беломорское, Дачное, Некрасово, Зверево, Кустово, Давыдовка, Майское, Славянское, Липовка, Демидово. Основные социальные объекты будут запитаны от дизель-генераторов.

Энергетики планируют установить новые трансформаторы, увеличив мощность подстанции, а также смонтировать новое оборудование открытых распределительных устройств.

«Энергетики приложат максимум усилий для сокращения времени ограничения энергоснабжения и просят жителей Полесского округа с пониманием отнестись к необходимости проведения работ», — добавили в «Янтарьэнерго».

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