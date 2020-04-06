В Росстате рассказали, на сколько выросло число жителей области за год

В Росстате рассказали, на сколько выросло число жителей области за год
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Миграционный вопрос

В 2019 году численность жителей области выросла на 10,3 тыс. человек. По состоянию на начало 2020 года в области проживало 1012512 человек. Такие данные опубликовал Росстат.

Официальная численность населения Калининграда пока не дотянула до полумиллиона и составляет 489,4 тыс. человек. Однако вместе с Гурьевским городским округом (70,2 тыс. жителей) Калининград по численности значительно превышает полумиллионную отметку.

Численность городов области, Росстат: 

Город На 1.01.2019 На 1.01.2020 Динамика
Калининград 482443 489359 1,4%
Советск 39150 38963 -0,5%
Черняховск 35432 35398 -0,1%
Балтийск 33551 33658 0,3%
Гусев 28307 28484 0,6%
Светлый 21679 21630 -0,2%
Гурьевск 18317 19314 5,4%
Зеленоградск 15946 16536 3,7%
Светлогорск 14355 15208 5,9%
Гвардейск 13190 13313 0,9%
Пионерский 11454 12194 6,5%
Неман 10864 10756 -1,0%
Мамоново 7988 8014 0,3%
Полесск 6954 6887 -1,0%
Багратионовск 6304 6388 1,3%
Правдинск 4099 4025 -1,8%
Славск 4019 3984 -0,9%
Нестеров 3978 3933 -1,1%
Ладушкин 3879 3886 0,2%
Озёрск 3837 3821 -0,4%
Краснознаменск 3154 3088 -2,1%

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