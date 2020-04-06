В Росстате рассказали, на сколько выросло число жителей области за год

В 2019 году численность жителей области выросла на 10,3 тыс. человек. По состоянию на начало 2020 года в области проживало 1012512 человек. Такие данные опубликовал Росстат.
Официальная численность населения Калининграда пока не дотянула до полумиллиона и составляет 489,4 тыс. человек. Однако вместе с Гурьевским городским округом (70,2 тыс. жителей) Калининград по численности значительно превышает полумиллионную отметку.
Численность городов области, Росстат:
|Город
|На 1.01.2019
|На 1.01.2020
|Динамика
|Калининград
|482443
|489359
|1,4%
|Советск
|39150
|38963
|-0,5%
|Черняховск
|35432
|35398
|-0,1%
|Балтийск
|33551
|33658
|0,3%
|Гусев
|28307
|28484
|0,6%
|Светлый
|21679
|21630
|-0,2%
|Гурьевск
|18317
|19314
|5,4%
|Зеленоградск
|15946
|16536
|3,7%
|Светлогорск
|14355
|15208
|5,9%
|Гвардейск
|13190
|13313
|0,9%
|Пионерский
|11454
|12194
|6,5%
|Неман
|10864
|10756
|-1,0%
|Мамоново
|7988
|8014
|0,3%
|Полесск
|6954
|6887
|-1,0%
|Багратионовск
|6304
|6388
|1,3%
|Правдинск
|4099
|4025
|-1,8%
|Славск
|4019
|3984
|-0,9%
|Нестеров
|3978
|3933
|-1,1%
|Ладушкин
|3879
|3886
|0,2%
|Озёрск
|3837
|3821
|-0,4%
|Краснознаменск
|3154
|3088
|-2,1%
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