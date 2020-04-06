74% россиян поддерживают поправку о приоритете Конституции над международным правом

74% россиян поддерживают поправку о приоритете Конституции над международным правом
Виталий Невар / Новый Калининград
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74% россиян считают важной поправку о приоритете Конституции над международным правом. Поправку о недопустимости фальсификации истории считают необходимой 89% опрошенных, положение о браке как о союзе мужчины и женщины — 83%. Это показал опрос ВЦИОМ.

Респондентов спросили, важны ли им лично конкретные поправки, объединив их в две группы: поправки в сфере идейных воззрений и поправки в сфере суверенитета. О поддержке обеих групп заявили по 90% опрошенных, не поддерживают мировоззренческие поправки 7% респондентов, поправки о суверенитете — 6%.

Самой важной мировоззренческой поправкой респонденты считают положение о недопущении фальсификации истории, она важна для 89%. На втором месте положение о том, что российская культура является уникальным наследием многонационального народа (87%). Положение о том, что русский язык — язык государствообразующего народа, важно для 86%.

Также в топ важных мировоззренческих поправок попало предложение защитить институт брака как союз женщины и мужчины (83%). Не считают это важным 15% россиян. Поправку о России как правопреемнице СССР на своей территории считают важной 81% россиян, неважной — 14%.

Во второй группе самой важной была названа поправка о защите государственной целостности России, которая важна для 87% опрошенных. Для 86% важно положение о том, что Россия — государство, которое поддерживает и укрепляет международный мир и безопасность. Запрет для чиновников иметь двойное гражданство и хранить цености за границей важен для 83% опрошенных, приоритет Конституции над международными соглашениями — для 74% опрошенных.

Опрос проводился по телефону с 29 по 31 марта по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) среди 1600 взрослых россиян.


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