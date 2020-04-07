Росстат: за 5 лет российские мигранты в Калининградской области заместили иностранных

С 2014 по 2019 годы число трудовых мигрантов в Калининградской области сократилось с 38 до 35,3 тыс. человек. При этом сильно изменилась структура трудовых мигрантов. Если ранее на иностранцев приходилось почти 80% приезжих работников, то в 2019 году только 16%. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в Калининградстате.

В минувшем году как и шестью годами ранее основное число российских трудовых мигрантов работали в сферах строительства и ремонта, сельского хозяйства и транспорта.

Однако в 2019 году отмечено увеличение их числа в сфере репетиторства, уборки, а также ухода за детьми, больными и пожилыми людьми.