Росстат: за 5 лет российские мигранты в Калининградской области заместили иностранных

Росстат: за 5 лет российские мигранты в Калининградской области заместили иностранных
Виталий Невар / Новый Калининград
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С 2014 по 2019 годы число трудовых мигрантов в Калининградской области сократилось с 38 до 35,3 тыс. человек. При этом сильно изменилась структура трудовых мигрантов. Если ранее на иностранцев приходилось почти 80% приезжих работников, то в 2019 году только 16%. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в Калининградстате.

В минувшем году как и шестью годами ранее основное число российских трудовых мигрантов работали в сферах строительства и ремонта, сельского хозяйства и транспорта.

Однако в 2019 году отмечено увеличение их числа в сфере репетиторства, уборки, а также ухода за детьми, больными и пожилыми людьми.


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