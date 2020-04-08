С пятницы вводится запрет на вылов рыбы на реке Шешупе и в одной из бухт Виштынца

С пятницы, 10 апреля, вводится полный запрет на вылов рыбы на реке Шешупе и в Тихой бухте на Виштынецком озере. Об этом сообщает Западно-Балтийское территориальное управление Росрыболовства.



Запрет на вылов в Шешупе продлится до 31 мая, в Тихой бухте — до 10 июня. На этих водных объектах вводится запрет на любой вид ловли рыбы. Нарушители понесут административную ответственность по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство», которая предусматривает штрафы для физических лиц от 2000 до 5000 рублей. Если нарушитель при любительской рыбалке будет использовать запретные орудия ловли, лесковые сети, ловушки типа «паук» кустарного производства, то рыбака могут привлечь и к уголовной ответственности. В случае если в момент задержания инспекторы обнаружат у рыбаков улов, они должны будут возместить нанесенный ущерб. Например, в случае с угрем это 3452 рубля, в период запрета — 6904 рублей, за вылов судака — 3305 рублей, в период запрета — 6610 рублей. Рыбец, жерех, карп, щука оцениваются в 925 рублей, в период запрета — 1850 рублей; вылов воблы, ряпушки, леща −500 рублей, в период запрета — 1000 рублей; плотва, караси и окунь пресноводный оценены в 250 рублей, при их вылове в период запрета придется заплатить за каждый экземпляр 500 рублей.

Запрет на Шешупе связан с тем, что в это время идет нерест рыбца. В Виштынецком озере обитает более двадцати видов рыб, в этот период нерестятся щука, сиг, плотва, окунь и другие виды.