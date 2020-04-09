За карантинную неделю инспекторы рыбохраны выписали штрафов на 50 тысяч

За неделю со 2 по 8 апреля инспекторы рыбоохраны изъяли у браконьеров 67 кг незаконно добытой рыбы. Проведено 38 рейдов и выявилено 11 нарушений: одно нарушение промышленного, прибрежного рыболовства, восемь нарушений любительского рыболовства. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росрыболовства.

В частности, в Калининградском заливе в районе пгт. Прибрежный житель области со своего катера «Вельбот-530» на спиннинг, оснащённый твистером, выловил судака весом 600 граммов. Длина рыбы составляла всего 37 см, что ниже допустимого размера. Теперь нарушитель должен возместить ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, в размере 3 305 рублей и заплатить штраф, предусмотренный в части 2 статьи 8.37 КоАП РФ. Еще одного нарушителя задержали в Калининградском заливе в районе яхт-клуба Гурьевского района. Он рыбачил с берега на две телескопические удочки, на момент проверки он успел выловить двух лещей длиной 30 см и 28 см, что также ниже допустимого размера. Нарушитель правил рыболовства привлечен к ответственности и должен возместить ущерб в размере 1000 рублей.

Всего за неделю инспекторы рыбоохраны задержали 11 нарушителей. Общая сумма наложенных штрафов составила 50 тыс. рублей. Инспекторы изъяли 10 запрещенных орудий лова, арестовали три транспортных средства.