На улицах Калининграда начали обновлять дорожную разметку

На улицах областного центра начали обновлять дорожную разметку. Работы проводят в ночное время. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии.



«Всего в муниципальном контракте — 57 объектов улично-дорожной сети. Кроме требований к температуре воздуха и асфальта дорожникам необходимо некоторое время для высыхания краски. Чтобы не создавать помех автомобилистам, разметка выполняется после десяти часов вечера», — рассказали в администрации.

Как отметили в пресс-службе, на центральных улицах работы должны закончить ко Дню Победы. «До 5 мая планируется освежить Гвардейский проспект; проспект Мира от Советского проспекта до улицы Катина, Ленинский проспект от Багратиона до площади Победы, улицу Черняховского от улицы Горького до площади Победы, Театральную, Гаражную и Советский проспект», — добавили в горадминистрации.