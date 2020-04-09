Генштаб обещает пока не призывать в армию совершеннолетних выпускников школ

Выпускники школ, которым исполнилось 18 лет, пока не будут призываться в армию. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

«Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 (тысяч) из 650 тысяч человек, привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут. Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения», — цитирует издание Герасимова.

Весенний призыв 2020 года стартовал 1 апреля.