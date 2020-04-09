В мэрии уточнили, как видят реконструкцию набережной на Портовой, на которую нет денег

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Администрация Калининграда рассчитывает, что реконструкция набережной на ул. Портовой напротив Музея Мирового океана будет тотальной. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщается на официальной странице мэрии в Faceboоk.

Согласно публикации, на набережной предлагается соорудить пешеходные дорожки из клинкерного кирпича, проложить велодорожку, озеленить территорию, поставить фонари и скамейки с урнами, а таке реконструировать детскую площадку. Кроме того, на этом берегу должен появиться лодочный причал.

В целом предусмотрена реконструкция всего берегозащитного сооружения с перекладкой проходящего под ним 500 мм водовода.

За создание проекта и прохождение им государственной экспертизы отвечает компания «Патефон», которая на соседнем участке строит торговый центр. Деньги же реализацию проекта мэрия ищет «в различных федеральных или региональных программах». Примерная стоимость работ — 160 млн руб. Завершить реконструкцию надеются к 2022 году.

Напомним, речь идет об участке между Музеем изобразительных искусств и до складской базы на Портовой, 18.

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