ФАС приостановила торги «Янтарьэнергосбыт» на печать и доставку квитанций

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила торги, через которые «Янтарьэнергосбыт» заключает договор на печать и доставку платежных квитанций. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщается на сайте регионального управление ФАС.

Как уточняется в сообщении, решение о приостановке принято после принятия жалобы ООО «Рефайди Балтия». Компания возмущена тем, что «Янтарьэнергосбыт» намерена заключить контракт с АО «Почта России».

«Считаем, что конкурсная документация сформирована таким образом, что принять участие в данной закупке и победить в ней сможет только АО «Почта России» и заключить контракт с АО «Почта России», — говорится в жалобе.

УФАС приостановило торги до 13 апреля, когда жалоба будет рассмотрена по существу.

«Янтарьэнергосбыт» готов потратить на печать и доставку квитанций более 84 млн руб. Услуги должны выполняться в 2020-2023 годах.

Напомним, ранее УФАС возбудило дело, в рамках которого будет пытаться доказать сговор областного госучреждения «Единая система обращения с отходами» (ЕСОО) и «Рефайди Балтия». На 2019 год ЕСОО заключила с компанией 4 контракта общей стоимостью 28 млн руб. на изготовление и доставку квитанций на вывоз мусора, раздробив закупку. Сначала УФАС, а потом суд признали действия незаконными.