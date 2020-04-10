Мэрия запустила онлайн-трансляцию строительства школы на ул. Артиллерийской

В пятницу, 10 апреля, на сайте администрации Калининграда запущена онлайн-трансляция хода работ на стройплощадке школы на ул. Артиллерийской. Задачу строителей горвласти называют «сложной»: контракт с предыдущим подрядчиком был разорван, но сроки, отведенные на работы, для нового не изменили.



Отмечается, что контракт на завершение строительства с новым подрядчиком — ООО «Строительная компания «Запад-Строй» — подписан в конце марта, строители практически сразу приступили к работам.

«Перед администрацией города, заказчиком и подрядчиком стоит сложная задача: до конца 2020 года завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию. Работы на объекте ведутся в интенсивном режиме, многие будут выполняться параллельно: как только будет перекрыт первый этаж, к работе приступят электрики и сантехники», — поясняют в мэрии.

Новая школа рассчитана на 1100 учащихся, для нее строится 4-этажное здание, спроектированное Институтом реставрации, экологии и градостроительного проектирования. Отмечается, что проектная документация по строительству этой школы признана экономически эффективной и включена в реестр Минстроя России для повторного использования.

Школу намерены оснастить «современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим оптимизировать процесс обучения». Горвласти подробно описали, что именно будет в школе.

В подвале расположатся тир для сдачи норм ГТО и подготовки к ним, венткамеры, тепловой пункт, водомерный узел.

На первом этаже — помещение охраны, гардероб для старших классов, гардероб для младших классов, санузлы, 2 кабинета информатики, мастерская по обработке древесины, мастерская по обработке металла, мастерская домоводства (швейного дела), мастерская домоводства (кулинарии), учебные кабинеты, столовая с обеденным залом на 550 посадочных мест, медицинский блок, спортивный зал с блоком раздевальных помещений и тренерской. Также на 1 этаже разместится бассейн для обучения плаванию с переменной глубиной, приспособленный для детей с ограниченными физическими возможностями.

На втором этаже будут расположены: актовый зал на 312 человек, спортивный зал с тренажерным залом, школьный музей, кабинеты информатики, иностранного языка, математики, биологии (с лаборантской), 6 кабинетов начальных классов, игровая для группы продленного дня, административные помещения.

Третий этаж будет включать кабинеты изобразительного искусства, русского языка и литературы, иностранного языка, музыки (с помещением для инструментов), начальных классов, игровая для группы продленного дня, библиотека с читальным залом, учительская с гардеробом для учителей, видеозал, видеопроекционная для актового зала, серверная, антресоль для зрителей большого спортивного зала, санузлы для учащихся и преподавателей.

На четвертом этаже будут расположены: кабинеты химии с лаборантской, географии, физики (с лаборантской), начальной военной подготовки (ОБЖ), естествознания, истории, математики, читальный зал для учеников 5-11 классов, книгохранилище, картотека книгохранилища, санузлы.

С начала 2019 года школу возводила московская компания «Артель». С ней был заключен контракт стоимостью 827,3 млн руб. По данным госзакупок, к ноябрю прошлого года компания успела выполнить работ на 68,9 млн руб. Из-за серьезного отставания горадминистрация отказалась сотрудничать с «Артелью» — договор был расторгнут.

Микрорайон на ул. Артиллерийской — один из тех, где нехватка новой школы ощущается наиболее остро.

