Алиханов о ремонте дороги к судоремонтному заводу в Балтийске: проектирование затянули

Ремонт дороги к судоремонтному заводу в Балтийске затягивается из-за того, что до сих пор не завершён соответствующий проект. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в своём Instagram.



«Ждём, когда муниципалитет закончит экспертизу. Затянули проектирование очень. Как только будет проект, будем выделять средства на строительство», — написал Алиханов в ответ на вопрос подписчика о том, когда начнётся ремонт.