Алиханов о ремонте дороги к судоремонтному заводу в Балтийске: проектирование затянули

Ремонт дороги к судоремонтному заводу в Балтийске затягивается из-за того, что до сих пор не завершён соответствующий проект. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в своём Instagram.
«Ждём, когда муниципалитет закончит экспертизу. Затянули проектирование очень. Как только будет проект, будем выделять средства на строительство», — написал Алиханов в ответ на вопрос подписчика о том, когда начнётся ремонт.Ранее губернатор заявлял о планах капитально отремонтировать дорогу по улице им. Александры Серебровской, которая ведёт к 33-му Судоремонтному заводу. Проект рассчитывали утвердить в конце 2019 года с тем, чтобы заложить деньги на проведение работ в 2020 году.
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