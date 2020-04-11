Власти показали концепцию благоустройства привокзальной площади в Гусеве

Власти Гусевского округа показали концепцию благоустройства привокзальной площади города. Проект планируют выставить на Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах. Об этом сообщается на странице местной администрации.
Территорию разбили на несколько функциональных зон. Проект включает детскую площадку, зоны воркаута и торговли, тематический музей-кафе, территорию для отдыха «Сквер памяти героев штурма Гумбиннена», развязку общественного транспорта, а также автостоянки и мини-сквер с часами на входе.
Местным жителям предлагают обсудить концепцию. «Мы готовы выслушать мнение каждого и постараемся учесть пожелания всех», — заверили в администрации.Ранее Гусев победил во всероссийском конкурсе, который ежегодно организует Минстрой РФ, с концепцией благоустройства центральной площади. На реализацию проекта потратили 135 миллионов рублей.
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