В Калининграде на неделе прогнозируется резкое похолодание и плавное потепление

В Калининграде в течение недели прогнозируются температурные перепады. Будет облачно с прояснениями, вероятны небольшие дожди. Соответствующие данные публикуют гидрометеорологические службы.

По данным Гидрометцентра РФ, если в понедельник днем будет +10°, то во вторник температура не превысит +7°. В среду, четверг и пятницу будет теплее: +11°, +14° и 12° соответственно. Почти безоблачная погода ожидается только в четверг.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник днем прогнозирует +7°, во вторник — +5°, среду — +9°, четверг — +11°, пятницу — +12°.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», в понедельник и вторник дневная температура не будет превышать отметку в +7°. В среду-пятницу должно быть около +10°. Прогнозируется преимущественно облачная погода.