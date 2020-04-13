Как в Европе: на отремонтированной ул. Комсомольской нанесли велодорожку (фото)

На отремонтированной ул. Комсомольской нанесли дорожную разметку. На ней появилась велодорожка, которую решили совместить с проезжей частью, сообщает администрация Калининграда в соцсетях.



«Подобное часто практикуется в европейских городах. Надеемся, что ГИБДД будет внимательно следить за тем, чтобы автомобилисты знали своё место в „иерархии“ городского движения и не мешали двухколёсному транспорту», — отметили в мэрии. Велодорожка располагается с левой стороны по ходу движения.

Как сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» очевидец, с правой стороны часть дороги отдана под парковку автомобилей: в этих местах также нанесена соответствующая разметка.

Фото очевидца