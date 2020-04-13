Объявлены торги на дальнейшую реконструкцию Окружной. Нужно вырубить 5 тыс. деревьев

Конкурсное агентство Калининградской области объявило торги на реконструкцию участка Северного обхода между развязкой на Балтийск (пр. Победы) и развязкой на Зеленоградск (ул. А. Невского). На работы выделяется 4,9 млрд рублей. Извещение было опубликовано на портале госзакупок 10 апреля.

Согласно документации, протяженность участка дороги составляет 12,1 км. После его реконструкции количество полос движения увеличится до шести. Ширина каждой составит 3,75 м. Строительство тротуаров не предусмотрено. Ширина обочин будет варьироваться от 3,75 до 6,7 м. Расчетная скорость движения автотранспорта — 120 км/ч.

Отметим, в техзадании также указано, что для реконструкции дороги необходимо вырубить 5082 дерева.

Конкурс по выбору подрядчика должен пройти 28 апреля 2020 года. Все работы планируется закончить в 2022 году.

Напомним, ранее власти собирались начать строительство этого участка трассы в 2019 году.