Российские банки выдали рекордный объем кредитов населению

В марте российские банки выдали кредиты населению на 920,6 млрд руб., такой объем сопоставим с пиковыми предновогодними периодами, когда банки традиционно удовлетворяют спрос перед праздниками — например, в декабре 2019 года выдачи в рознице составили 962 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данных мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG.



Почти 1 трлн новых розничных ссуд в марте — рекордный результат для марта. Такого не было ни разу с 2013 года (более ранними данными Frank RG не располагает).