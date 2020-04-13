Российские банки выдали рекордный объем кредитов населению

Российские банки выдали рекордный объем кредитов населению
Виталий Невар / Новый Калининград
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В марте российские банки выдали кредиты населению на 920,6 млрд руб., такой объем сопоставим с пиковыми предновогодними периодами, когда банки традиционно удовлетворяют спрос перед праздниками — например, в декабре 2019 года выдачи в рознице составили 962 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данных мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG.

Почти 1 трлн новых розничных ссуд в марте — рекордный результат для марта. Такого не было ни разу с 2013 года (более ранними данными Frank RG не располагает).


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