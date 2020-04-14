ММО планирует за 11 млн отремонтировать гаражи за Янтарной мануфактурой

Музей Мирового океана в Калининграде объявил конкурс на капитальный ремонт своих гаражей за Янтарной мануфактурой на ул. Портовая, 3. Извещение было опубликовано на сайте госзакупок 13 апреля.

Согласно документации, на ремонт здания направляется 11,5 млн руб. по программе приграничного сотрудничества «Польша-Россия» по проекту «Нас объединяет янтарь. Совместные действия по сохранению и использованию янтарного наследия». Проектом предусмотрены как внешние, так и внутренние работы. Два бокса намерены обустроить под фондохранилища и три - для лабораторий по работе с археологическими объектами из мокрой древесины.

Торги по выбору подрядчика намечены на 30 апреля. Все работы планируется завершить до конца 2020 года.

Напомним, проект приспособления здания самой Янтарной мануфактуры под историко-культурный центр займается ООО "Специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская"("СНРППМ«). Именно эта московская компания ранее ремонтировала фасад здания областного правительства, а также в 2012 году занималась реконструкцией Бранденбургских ворот.

Проект создается в рамках программы приграничного сотрудничества «Польша-Россия» на 2014-2020 годы. Строительство самого центра «Морское наследие» является частью концепции развития ММО до 2024 года, утвержденной Министерством культуры Российской Федерации.