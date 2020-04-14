В Санкт-Петербурге начали строить драккар для калининградского «Каупа» (фото)


В Санкт-Петербурге начали строительство драккара для проекта «Кауп». Об этом на своем сайте сообщает администрация Зеленоградского городского округа.

«Партнером проекта Калининградской региональной общественной организацией «Центр исторической реконструкции „Кауп“ заключен договор на создание первого драккара и уже началось его строительство. Заложена стапель. Строительство ведётся в Санкт-Петербургском клубе реконструкторов. Напомним, что драккар — это деревянный корабль викингов», — говорится в сообщении администрации.

Длина корпуса драккара составит 9,3 метра, ширина корпуса — 2,2 метра. У судна 8 весел и оно рассчитано на экипаж из 12 человек. Драккар строится по международному проекту «Балтийская Одиссея — создание общего историко-культурного пространства» в рамках Программы приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020.

Фото с сайта администрации Зеленоградского ГО

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