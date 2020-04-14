Калининградские таможенники не пустили в область крупную партию лимонов и имбиря

Калининградские таможенники задержали в МАПП Чернышевское крупную партию «санкционных» лимонов и незадекларированного имбиря. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Незаконный груз обнаружили в пятницу, 10 апреля, в грузовике калининградской компании. Согласно товаросопроводительным документам, водитель ввозил из Литвы в Калининградскую область овощи и фрукты в ассортименте.

Оказалось, что 4,5 тонны лимонов «из Узбекистана», на самом деле выращены в Испании, о чем свидетельствовала маркировка на упаковках. Среди прочего товара таможенники обнаружили 974 кг незадекларированного имбиря.

Вся партия цитрусовых изъята и будет уничтожена. В отношении владельца товара возбуждены два дела об административном правонарушении: по ст. 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров...») и по ч.3 ст. 16.1 КоАП РФ («Заявление при таможенном декларировании недостоверных сведений о товарах...»).

Фото пресс-службы областной таможни