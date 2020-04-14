Калининградские таможенники не пустили в область крупную партию лимонов и имбиря

Все новости по теме: Таможенные проблемы


Калининградские таможенники задержали в МАПП Чернышевское крупную партию «санкционных» лимонов и незадекларированного имбиря. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Незаконный груз обнаружили в пятницу, 10 апреля, в грузовике калининградской компании. Согласно товаросопроводительным документам, водитель ввозил из Литвы в Калининградскую область овощи и фрукты в ассортименте.

Оказалось, что 4,5 тонны лимонов «из Узбекистана», на самом деле выращены в Испании, о чем свидетельствовала маркировка на упаковках. Среди прочего товара таможенники обнаружили 974 кг незадекларированного имбиря.

Вся партия цитрусовых изъята и будет уничтожена. В отношении владельца товара возбуждены два дела об административном правонарушении: по ст. 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров...») и по ч.3 ст. 16.1 КоАП РФ («Заявление при таможенном декларировании недостоверных сведений о товарах...»).

Фото пресс-службы областной таможни

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (14)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter